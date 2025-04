Dit is dus waarvoor Frits Bolkestein bereid was de derde wereld te laten verhongeren en ja sorry maar we zijn het roerend met hem eens. Je kunt er lang en kort over lullen maar aan het eind van de dag is kunst en cultuur het fundament van onze beschaving en eerlijk is eerlijk, hoe groot is de kans dat u in Burundi of Malawi een prostaatschilder tegen het lijf loopt? Nou dan. Echt goede kunst laat je even buiten jezelf treden, kantelt je perspectief op zaken, roept een gevoel van vervreemding op. En laten we wel wezen, wat is er nu vervreemdender dan een gozer die ten overstaan van betalend publiek een kwast in zijn anjer stopt en er een beetje op los begint te kliederen? Niet zo zaniken nou, zie jullie daar.