Daar komen we goed weg. De Zwartepietdiscussie zou dit jaar bijna stilletjes ons huisje voorbij rijden wegens reeds gevoerd & nu wel klaar mee. Maar gelukkig is daar Metropool Muntendam (4400 inwoners) in Groningen waar de jaarlijkse intocht is afgeblazen wegens een dreigbrief alsof het 2017 is. "Een anonieme dreigbrief heeft ertoe geleid dat er dit jaar geen sinterklaasintocht in Muntendam is. De organisatie van de intocht lag in handen van Jeugdwerkgroep Muntendam en niets leek een mooie dag in de weg te staan, totdat twee leden van de werkgroep een dreigbrief thuis ontvingen. Daarin eist de afzender dat tijdens de intocht alleen roetveegpieten worden gebruikt. Er zouden zowel traditionele pieten als roetveegpieten meedoen met de sinterklaasoptocht."