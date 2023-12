Dus wij ff kieken hoeveel foto's van "pakjesavond" er nu in de ANP Beeldbank stonden, en dat waren er heel veel. 118 pagina's met deze van 5 december 1963 als oudste. We weten niet wie de Sint is, wie de Zwarte Piet wie er op het trekorgel zit en wie dat kotertje is, we weten ook niet waar de foto gemaakt is (ergens in Nederland). Maar zo ging dat vroeger dus, toen we nog geen asielinstroom hadden. Enfin, drop uw kadootjes in de comments & het verboden woord is sokken. Succes!