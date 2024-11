Snackstraspeciale dienstmededeling wegens wederom (!) een revolutionair product in de Nederlandse haute cuisine, na onder meer frikandellenkebab, frikanpouce, knetterdel, loempidel, frikandog, pizzadel, frikandöner, frikancurryworst, frikandelli bolognese - hoe kunnen dingen toch zo prachtig en zo walgelijk tegelijk zijn. De PIETANDEL. Een XXL-magiër, in de vorm van je favoriete letter gevouwen, afgefrituurd & afgetopt met chocolade, zoete troep en pepernotenmeuk. Alsof we vrijen met prime Cindy Crawford IN DE HEL. De Pietandel is vreselijk én mooi. Vreselijk mooi.