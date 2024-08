De kruidnotendiscussie, wie kent hem niet? Nou, wij. Natuurlijk is er ieder jaar weer een mild ophefje wanneer een buurtsuper in Herejezusveen de PRIMEUR te pakken heeft en al halverwege maart het sinterklaasstrooigoed in de schappen heeft, maar een "discussie" was ons tot nog toe vreemd. Het klinkt vooral als iets dat door fabrikant Bolletje in het leven is geroepen om de verkoop van kruidnoten te bevorderen. Hoe dan ook, Bolletje wil aan de door zichzelf verzonnen discussie een einde maken doormiddel van een REFERENDUM. Geen echt referendum natuurlijk, die worden alleen door echte koningen opgezet. De fabrikant wil UW MENING horen over wanneer de kruidnoten wat u betreft in de verkoop mogen. Uiteraard volgt een GeenStijl-stemadvies na de breek.