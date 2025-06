Het verdrietigste moment na uw bezoekje aan het Smikkelhoekje? Als de frikandel op is. Een instant dinsdagdip nadat u zich hebt overgegeven aan de euforie. Ze werken in Haaksbergen aan een oplossing: de scouting gaat voor het wereldrecord frikandel. Alles wat Usain Bolt heeft gedaan blijkt nutteloos. Usain Bolt liep voor zichzelf, maar bakte nooit: een frikandel van TWINTIG METER. Zo'n bruine magiër vol dromen en hoop, die, floeps, lekker in uw mondje glijdt. Twintig meter frikandel is ongeveer wat Bonnie Blue op een willekeurige dinsdagmiddag in een kwartiertje wegknaagt. Een meter kost vijftien euro. En wie dacht dat het de scouting alleen te doen is om het bezoekje van meneer Guinness, HO. "Kippendij, spek, eieren, uien. Alleen de lengte is niet genoeg voor ons, het moet ook lekker zijn." We zijn terug. Deze mensen zijn de bouwstenen van Nederland.