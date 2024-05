"In het gebied in Gelderland waar sinds enige tijd zeker één niet-schuwe wolf is gesignaleerd, zijn hamburgers en frikandellen gevonden." En nu gaan die stinkbeesten te ver. Beetje ónze frikandellen opvreten. Die frikandellen zijn bedoeld voor MENSEN ja. "Reden hiervoor kan zijn dat ze zijn gevoerd, zo staat in het rapport." Echt niet, die wolven hebben die frikandellen zélf uit de muur getrokken bij de Haphoek. Dat krijg je er nou van als je het halve land volhangt met wolfwerend hek. Dan gaan ze op zoek naar een frikandelletje speciaal. En God weet waar ze die frikandellen allemaal voor gebruiken. Misschien steken ze die frikandellen wel in hun wolvenkontje! Nee, dit moet echt stoppen. Kabinet-Plasterk I: alle wolven nú het land uit!