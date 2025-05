We hopen niet dat u dit vanuit de kerk leest, daar vloog namelijk zojuist een keiharde KOGEL doorheen. Dan specifiek een kogel met als eindstation DE WOLF. Om precies te zijn, de 'probleemwolf' Hubertus die vorige maand een hardloopster te grazen nam op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De rechter oordeelt dat de provincie Gelderland (wilde gasten, bekend van hun avonturen met paintballgeweren) het bijtgrage beest mag afknallen. De provincie heeft de rechter met beeldmateriaal kunnen overtuigen dat het inderdaad DIE WOLF was die de beet uitdeelde, waarop de rechter het beest tot de DOODSTRAF veroordeelde. Een beeld van de huidige situatie op de Veluwe: Lokale bevolking massaal de straat op; een combinatie van volksvreugde gemengd met bloeddorst. Een menigte marcheert met fakkels richting het natuurgebied terwijl ze "dood de wolf, dood de wolf!" scanderen. Daar, ergens diep in het bos, zoekt Dion Graus wanhopig in het rond om zijn ter dood veroordeelde wolvenvriend te beschermen. Tragisch allemaal.