Te verfwapen! Nederland kan eindelijk legaal in verzet komen tegen die ongewenste indringers die onze onschuldige lammetje en roodgekapte kleinkinderen verslinden. In een ultieme polderoplossing tussen afschieten en doodknuffelen mogen gevaarlijke wolven nu verjaagd worden door ze te beschieten met een BBB-gun paintballgun. Nou ja, in eerste instantie mag dat alleen door de provincie Gelderland in Het Nationale Park De Hoge Veluwe, maar deze uitspraak zet de deur op een kier voor toekomstige boeren verfmilities. Wij voorzien paintballbrigades in boerendorpen die het hun doel maken om hun eigen kleur op zoveel mogelijk roofdieren te spetteren. De geweren in de voorhoede, gesteund door artillerie die met volledige potten Histor een compleet weiland van een dekkende laag kan voorzien. Alle 17-jarigen verplicht een jaar in verfdienst. De lucht gevuld met verfdrones Onze kleinkinderen zullen leren over de Flexa-slag in 2025 en de Sikkens-campagnes van het oosten. De Australiërs hadden hun Emoeoorlog en wij hebben onze kleurrijke wolvenoorlog. Nog steeds diervriendelijker dan het huidige beleid: ze doodrijden.