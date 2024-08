Wij willen hier niet aan complotdenken doen, maarrr*... Het is wel érg toevallig dat de NPO in 2022 een week na het gedoe met Rare Raisa liet weten dat het Zwarte Piet Journaal niet doorging, en dat we nu in de week van de spectaculaire Trouw-onthulling over het nepotisme van minister Klever opeens horen dat ook een ander programma over de geschminkte kindervriend niet doorgaat. "De NPO heeft eerder al aangegeven dat op de publieke omroep geen ruimte bestaat voor een programma met zwarte pieten, nu de NPO weloverwogen de afgelopen jaren een beleid heeft gevoerd samen met de NTR om een Sinterklaasjournaal uit te zenden waar Zwarte Piet niet langer te zien is." Nou dan niet! Dit geeft de coupplegers vrije denkers op de redactie des te meer ruimte voor een mooie serie over de maanlanding, een interviewreeks waarin David Icke scherpe vragen aan reptielen stelt, of een natuurkundige uiteenzetting over wat er écht is gebeurd op 9/11. Blijf zelf onderzoek doen!

*= hoe iedere complottheoreticus zijn betoog begint