Potverdikkie wat jammer. Haatclub KOZP kapt ermee. Jarenlang niks anders gedaan dan pietpogroms organiseren, kinderfeestjes verpesten, opruien, bedreigen, nog meer bedreigen, allround irriteren en voornamelijk: mensen zwart maken als 'racist', en plots worden ze opgeslokt door de wokelords van XR. Eerst nog even herstelbetalingen opeisen en daarna op 5 december 2025 trekken de havermelkwolkjes van de BLM-beweging de stekker eruit. Misschien moeten we er maar een feestavond van maken, 5 december. Delen we allemaal cadeautjes uit aan kinderen, ofzo.