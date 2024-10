Dreigen werkt. Het Rijksmuseum zou aanstaande zaterdag open gaan in het kader van Museumnacht, maar omdat hunnie van Extinction Rebellion een geheime actie hadden aangekondigd (iets met ING, dat GELD GEEFT aan het museum, maar dat mag niet, want dan gaat de planeet kapot ofzo, weten wij veel, die lui zijn helemaal van het padje, die vallen lieve Joodse meisjes lastig voor hun lol) gaat dat niet door. "Extinction Rebellion heeft een disruptieve actie aangekondigd in het Rijksmuseum tijdens Museumnacht a.s. zaterdagavond. Gezien deze bedreiging is het Rijksmuseum genoodzaakt, voor de veiligheid van publiek, medewerkers en kunst, de deuren gesloten te houden tijdens Museumnacht." Wij zijn even een of ander gedicht opzoeken over dovende lichten, zwichten voor tirannen, denkend aan Holland, altijd regen, altijd november, altijd die irritante Extinction Rebellion lui, altijd.

Update Nou wat interessant! Ook tijdens Museumnacht: workshops activisme, verbeelding en bezinning door... Extinction Rebellion. Leuk!