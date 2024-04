Okee wacht even hoor. Wij dachten, dat we het snapten. De snelweg blokkeren was tegen fossiele subsidies, ministeries bekladden tegen Israël, en de Domtoren beschijnen allebei. Maar nu heeft Extinction Rebellion het ministerie van Economische Zaken met roze verf beschilderd (had ook gewoon percentageregeling beeldende kunst kunnen zijn, niemand ziet het verschil, red.) maar dat is dan juist tegen klimaatverandering. Terwijl wij ervan uitgingen dat je tegen klimaatverandering kunstwerken moest bekladden in plaats van ministeries. Met dit soort normvervaging is aandachtstrekkend vandalisme om het maatschappelijk debat te beïnvloeden eigenlijk niet meer serieus te nemen. Gelukkig gaat Max Pam ons in zijn volgende column in de Volkskrant uitleggen hoe dit allemaal toch zit.