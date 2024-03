Naar verluidt heet het werk: "Vrouw Achter het Stuur". De actiegroep acht de Nederlandse regering medeplichtig aan het uitschakelen van 18 van de 24 Hamas-bataljons met een onbestaanbare Hamas/burgerslachtofferratio van rond de 1,4. VVD-kamerlid Ruben Brekelmans schrijft: "Wanneer gaan deze activisten zich eindelijk realiseren dat dit intimiderende en verfoeilijke vandalisme alleen maar averechts werkt?" We zien het antwoord tegemoet. In januari was het ministerie van Defensie nog aan de beurt. Meer beeld na de breek.