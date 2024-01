Hun anonieme brandbrief wordt aangevoerd in die F35-onderdelen-rechtszaak die zojuist van start is gegaan

Zo’n honderd ambtenaren/diplomaten van Buitenlandse Zaken zijn op de grond gaan zitten voor een staakt-het-vuren in Gaza. Zelden komen ambtenaren zo openlijk in opstand tegen kabinetsbeleid.

Twintig 'anonieme' ambtenaren en diplomaten van Buitenlandse Zaken dus, maar zeer mogelijk allemaal te zien op de bovenstaande demonstratie van zo'n 100 ambtenaren van Buitenlandse Zaken eind december jl. tegen het Israëlbeleid van hun ministerie. Die club zit daar overigens elke week, zij het met steeds minder mensen. Volgens het twintigtal:

"gaat de bemoeienis van Rutte zó ver dat politiek onwelgevallige informatie – zoals mogelijke schendingen van het humanitair oorlogsrecht door Israël – onder het tapijt wordt geveegd. (...) Volgens ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de motieven van Nederland echter niet altijd zuiver en speelt de carrière van premier Rutte op de achtergrond een grote rol. (...) Amerika blijft achter Israël staan – en Ruttes demissionaire kabinet doet dat dus ook, zo zeggen de kritische ambtenaren. (...) Volgens ambtenaren zet men bij Buitenlandse Zaken alles op alles om Rutte de NAVO-baan te bezorgen. (...) Ook binnen het demissionaire kabinet leidt Ruttes lijn tot frictie, zo stellen de ambtenaren in hun brief. Zo zou minister Bruins Slot afgelopen december vóór een tweede, sterk afgezwakte VN-resolutie hebben willen stemmen, die opriep tot „het creëren van de voorwaarden voor een langdurige beëindiging van de vijandelijkheden”. Bruins Slot stuitte op een ‘njet’ van Rutte – minuten voor de stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York."

Inderdaad, Nederland onthield zich destijds van stemming.

Het ministerie van Buitelandse Zaken reageert bepaald fel op deze anonieme brief van hun werknemers:

"Deze brief is uiterst kwalijk. Het ministerie werpt de beschuldigingen die erin staan ver van zich. De briefschrijvers doen aantijgingen en geven citaten waar het ministerie zich totaal niet in herkent. (...) De anonieme brief is niet alleen ongefundeerd, maar hij is ook volkomen ongepast. Binnen het ministerie is alle ruimte om op professionele wijze je mening kenbaar te maken. Het overgrote deel van de medewerkers doet dat op die manier. Ook voor hen is deze brief daarom heel schadelijk, en doet geen recht aan hun werk."

Hey maar eerlijk hè, in de wandelgangen weet iedereen wie er ongeveer achter zo'n brief zit toch? Bedoelen we verder niks mee!