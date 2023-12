The United Nations General Assembly has voted during an emergency special session on a resolution concerning the situation in Gaza. The Netherlands’ explanation of vote is set out below.

Voor: 153, onthouding: 23, tegen: 10 landen waaronder grootmachten Guatemala, Liberia, Micronesië, Nauru, Papoea-Nieuw-Guinea en Paraguay en figuranten de VS, Israël zelf, Oostenrijk en Tsjechië. Zo'n VN Algemene Vergadering-stemming dient natuurlijk geen enkel ander doel dan gewoon even polsen waar en hoe iedereen in de wedstrijd staat; na de breek alle stemmingen op de wereldkaart. Nederland licht de onthouding toe door erop te wijzen dat uit de resolutietekst niet blijkt dat het om een tijdelijke wapenstilstand zou gaan, omdat Israël het onverminderde recht heeft Hamas met wortel en tak uit Gaza te trekken. En dat er met geen woord gesproken wordt van Hamas' orgie van geweld op 7 oktober, die de gehele aanleiding is van Israëls Gaza-operatie. Kortom, inderdaad een volkomen waardeloze resolutie en tegen stemmen was eigenlijk de enige juiste actie geweest, maar Wilders I moet nog aantreden.

Ondertussen voerde Israël gisteren weer meer dan 250 luchtaanvallen uit op "Hamas-doelen" en zegt MinDef Gallant over de grondoperatie: "IDF troops are operating deep underground, locating Hamas infrastructures, destroying them, and bringing Hamas in Gaza City closer to breaking. These operations are also being carried out above ground, but there is also a deep descent into the depths, to find bunkers, war rooms, communication centers, ammunition depots, and meeting rooms. We will see these things in the photographs in the coming days."

En nog even speciale aandacht voor deze Private Ryan-achtige toestanden, behalve dat het dan zelfs enkel om de lichamen van Ryan ging. Tijdens een poging de levenloze lichamen van twee vermoorde gijzelaars Eden Zacharia and Ziv Dado werden er niet zomaar twee IDF-soldaten gedood door Hamas: "During the operation to recover the bodies, Master Sgt. (res.) Gal Meir Eisenkot — the son of war cabinet minister Gadi Eisenkot — and Master Sgt. (res.) Eyal Meir Berkowitz were killed, and other soldiers were wounded."

Enfin, u bent weer bij. Meer belangwekkend beeldmateriaal, waaronder een volstrekte novum POV waarin een IDF-soldaat twee Hamas-strijders van dichtbij doodt, na de breek.

Update 09:17 - Zo hey deze nieuwe foto van misschien wel honderden Gazaanse mannen in IDF-hechtenis. Nu allemaal met kleren aan!

Update 09:20 - Israëls VN-gezant hield tijdens de stemming gisteren een bord omhoog met Sinwars telefoonnummer: "Als je een wapenstilstand wilt, bel Sinwar." Is wel echt zo.