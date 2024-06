Even denken, misschien moeten we een topic schrijven 'Het nieuwe kabinet wil flink bezuinigen op de ambtenarij. In de Verenigde Staten weten ze hoe schadelijk dat is' O NEE TOCH NIET. Een ambtenaar (*) van Buitenlandse Zaken had al jaren een tweede baan ernaast - voor 32 uur. Want terwijl niemand doorhad dat ze niet op het ministerie was, of niks deed, of niet zag dat ze niet uit het raam aan het staren was, of niet doorhad dat ze niet naar buiten keek om het gras te zien groeien, werkte ze bij 'Netherlands House for Education and Research (ER), een Nederlands kenniscentrum in Brussel dat zich focust op Europees beleid'. "Toen het ministerie contact opnam met haar ‘geheime’ werkgever, nam de vrouw nota bene zelf de telefoon op." Curieus verhaal verder: ondanks twee banen zat mevrouw in de schuldsanering. Had die soms alle zenders Ziggo?! Enfin we hebben dé oplossing voor dit probleem: nóg meer ambtenaren, om te kijken of de huidige ambtenaren niet stiekem elders bijklussen.