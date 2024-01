Ja, even over die activisten vermomd als weigerambtenaar

Zo’n honderd ambtenaren/diplomaten van Buitenlandse Zaken zijn op de grond gaan zitten voor een staakt-het-vuren in Gaza. Zelden komen ambtenaren zo openlijk in opstand tegen kabinetsbeleid.

Deze ministeriële anarchie begon eind december met de bovenstaande sit-in door zo'n 100 fte, en sindsdien zit er elke week op dezelfde locatie eenzelfde groepje ambtenaren op uw kosten te werkweigeren. En uiteraard was het ook datzelfde groepje dat die """anonieme""" brief alweer via dezelfde NRC-redacteur naar de rechtbank kaatste, als bijdrage aan dat kortgeding over de levering van Nederlandse F35-onderdelen aan Israël.

Maar wat blijkt nu (eindelijk) (pas)? Dit hele circus mag dus helemaal niet volgens de interne gedragscode van specifiek Buitenlandse Zaken, aldus twee hoogleraren tegen het AD:

"De gedragscode van Buitenlandse Zaken is strenger dan de ‘rijksbrede richtlijn’ voor ambtenaren, constateert hoogleraar bestuurskunde Zeger van der Wal op vragen van deze site. ,,Demonstreren door BZ-ambtenaren lijkt me problematisch. Zij handelen in strijd met de eigen interne richtlijn.’’ Ook hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert denkt dat Bruins Slot met de gedragscode in de hand haar ambtenaren kan vragen te stoppen met de wekelijkse demonstraties. Volgens hem moet Bruins Slot ‘een duidelijke grens stellen en die handhaven’: een ambtenaar kan volgens hem niet én voor Buitenlandse Zaken werken én tegen het beleid van Buitenlandse Zaken demonstreren. Ambtenaren van andere ministeries hebben meer vrijheid om te protesteren."

Helder, zou je denken. Maar niet dus. Want welkom in Nederland waar het Ministerie van Buitenlandse Zaken zelf niet bekend is met de interne gedragscode (document hier) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: