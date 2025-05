Grote mond over het kabinetsbeleid, sit-ins, demonstreren bij de ingang, 9 maanden zwangerschapsverlof (voor mannen), nee we hebben het niet over werkelozen, maar over de peperdure FTE op de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken en bij Defensie. ZE DOEN NAMELIJK GEEN REEDT. Lekker Midden-Oosten discussiëren bij de Jura van 8000 euro, en ondertussen GEEN REEDT UITVOEREN. Hoppa, madiwodo naar de inpandige sportschool voor twee uurtjes cardio ipv EEN REEDT UITVOEREN. Met als gevolg dat het overal een ONTZETTENDE TERINGZOOI IS, want het zijn toch maar financiële belastingcentjes van de uitkleedburgerij. En op vrijdag zijn ze vrij. Nieuw staand beleid voor Kabinet Wilders I straks. Na de verkiezingen DE BEZEM KETTINGZAAG DOOR ALLE MINISTERIES. A FUERA!

HOPPA: 3,7 MILJARD voor externen