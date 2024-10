Dit was een heel gericht, specifiek tegen Natascha gericht 'protest', inclusief speciale folders met daarop "Je hart zit niet in het midden"; een directe verwijzing naar Natascha's positionering in het debat en haar nieuwe boek Hoe houd je je hart zacht .

Ja dit zit dus als volgt. Mensen die vinden dat Israël als zodanig en in zijn geheel moet verdwijnen betreft zo'n 90% van elke anti-Israëlische demonstratie, en dus expliciet 100% van deze demonstratie tegen Natascha. En dat zijn daarmee dus nadrukkelijk géén vredesdemonstranten, maar pro-oorlogsdemonstranten met als enige bezwaar dat de verkeerde kant wint.

Natascha schrijft op Twitter: "Voor alles is een eerste keer zullen we maar zeggen... aparte ervaring om buiten opgewacht te worden door demonstranten bij mijn lezing in Purmerend over empathie in een verharde wereld. Binnen had het warme publiek gelukkig wél behoefte aan een ware dialoog."

Extenction Rebellion licht toe: "In haar boek probeert ze mensen te overtuigen dat zionisme oké is en dat ze een 'middenweg' moeten zoeken in het 'debat' over Palestina. Maar zionisme is niet oké! (...) De staat Israël is een koloniaal en grotendeels illegaal project. Er is geen plaats voor racisme en kolonialisme in een rechtvaardige wereld."

We hebben op dit dossier vaak genoeg oog voor nuance, maar het onderstaande schuim van Extinction Rebellion zijn gewoon echt de NSB'ers van deze tijd. Leuker kunnen we het niet maken.