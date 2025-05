Geen snelweg bezetten. Geen schip tegenhouden. Geen boterzuur verspreiden. Niet dreigen met boterzuur. Geen festival naaien met een How Can I Make This About Me instagram-post tussen al je Indonesische reisfilmpjes door. Geen rookbom geen stikstofzaak geen gescheeuw geen gesleep geen gedoe en dus ook: geen ophef. Maar gewoon. Zaadjes uitdelen aan de mensen. ZO KAN HET DUS OOK.