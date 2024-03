Ronny Naftaniel @ RonnyNaftaniel

Vanochtend 28 maart ING kantoor in de Beethovenstraat, Amsterdam. Voor de tweede maal beklad door pro-Palestina activisten. De maat is echt vol. Stop de vernieling, intimidatie en het geweld. Het is al erg genoeg dat #Hamas zijn eigen bevolking knecht, laat Nederland met rust!