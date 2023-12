Dit wordt: interessant. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema gaat grondrecht op demonstratie, bekend van tv, inperken. Ze heeft besloten dat de voorgenomen demonstratie tegen ING bij een gebouw dat niet van ING is niet door mag gaan op de A10. Volgens de Amsterdamse driehoek is het namelijk best wel onverantwoord om op de snelweg voor een ziekenhuis te gaan demonstreren, aangezien die snelweg noodzakelijk is om van en naar dat ziekenhuis te rijden. Daarom heeft de burgemeester het Palestina Komitee Extincion Rebellion laten weten dat ze op moeten rotten naar hun eigen land de Amstelveenseweg. "Een demonstratie op de A10 wordt niet toegestaan. De driehoek zal zich zoals gebruikelijk voorbereiden op verschillende scenario’s die zich op 30 december kunnen voor doen." Scenario's! Spannend!