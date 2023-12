Vroeger, toen waren alle mensen ontzettend slim. Toen maakten ze samen op volstrekt democratische en rechtvaardige wijze een Grondwet. Dat was een hele goede Grondwet, omdat alle mensen zo ontzettend slim waren. Maar nu zijn alle mensen dom. Dat komt door sociale media en door nepnieuws en door de juicekanalen. En nu hebben alle mensen op de verkeerde partijen gestemd en gaan ze de Grondwet kapotmaken. Maar gelukkig heb je nog de VPRO, en experts in het vroegtijdig signaleren van democratisch verval, die vroegtijdig democratisch verval signaleren in de Volkskrant. En hee. We hebben wel gelachen. Toch? Toch!? TOOOOCH!?!?