Wat schrokken we toen we vanmorgen lazen dat ING van plan is al vanaf 2040 te stoppen met het financieren van olie- en gaswinning. Meteen schoten onze gedachten naar de echte slachtoffers van een dergelijke beslissing: Hannah, Carice en die andere beroepsdemonstranten van Extinction Rebellion. Jongens en meiden die staan te trappelen om zich weer een dag lang superieur te voelen aan de rest van het land door zich aan een populair stuk asfalt te plakken. We hadden niet hoeven vrezen, want het activistenuitzendbureau reageert net zo redelijk als u verwacht van een organisatie die tegen ING gaat demonstreren op een rijksweg naast een gebouw waar ING al tien jaar niet meer zit. Natuurlijk blijft die blokkade van de A10 op 30 december gewoon in de agenda staan. We krijgen in de laatste dagen van 2023 nog een interessante strijd tussen de compleet onredelijke aandachtszoekers van XR aan de ene kant en een linkse gemeente met een demonstrantendweper als burgemeester aan de andere kant. Zet de popcorn en waterwerpers maar klaar: XR gaat doorrr.