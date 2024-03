De renovatie van het Binnenhof werd in 2015 gepresenteerd als een project van 475 miljoen euro, vervolgens in 2023 opgewaardeerd naar 734 miljoen euro en niet veel later werd het budget verder bijgesteld naar 843,6 miljoen euro. En nu waarschuwt Hugo de Jonge dat het allemaal "aanzienlijk" duurder wordt. Een bedrag noemt hij pas in de voorjaarsnota in april, maar we serveren hieronder een paar citaten uit zijn Kamerbrief en dan mag u raden of we al ver boven het miljard (a.k.a. één onderzeeër) zitten.

"Het programma wordt geconfronteerd met de fors gestegen prijzen van materialen en lonen in de afgelopen jaren, zoals elders in de bouwsector ook het geval is."

"wordt duidelijk dat de technische staat van het complex waar het bouwkundige constructies betreft, nog veel slechter is dan waar bij de start van het renovatieproces van uit is gegaan"

"Daarnaast is in alle gebouwen veel meer asbest aangetroffen dan eerder voorzien."

"De verschillende maatregelen om stikstofuitstoot te minimaliseren, zoals de inzet van elektrisch materieel en het beperken van verkeer, hebben een effect op de werkzaamheden en de kosten."

"Vanwege toegenomen veiligheidseisen is het noodzakelijk gebleken om extra ruimte te realiseren."

Enfin, zegt u het maar: kost dit project meer of minder dan een miljard euro? Het goede antwoord vindt u bij waarzegger Pritt in 2019.