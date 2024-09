Eindelijk. Het Binnenhof is nu echt echt helemaal leeg. Torentje van de MinPres kon jarenlang niet uitgeruimd worden wegens allerlei superbelangrijke staatsgeheime dingessen. Maar we hebben nu de beelden. Opmerkelijk dat het ANP dit gewoon mocht fotograferen. Geheim Nederland zit nu in een aluminium kist op wieltjes, met daarin levensgevaarlijke informatie over de Oranjes, tegengif voor mrna-vaccins, de echte vriend van Mark Rutte, lijsten met mensen die allemaal een pieper hebben, het netwerk van Joris Demmink, het 06-nummer van Alexia, de ondergrondse goudvooraad onder een hunebed bij Ballo, dossier EL-AL vliegtuig, welke stuwdammen wanneer worden afgebroken, recepten voor chemtrails, coördinaten van Het Geheime Waddeneiland, en alle sekstapes van de 1001 orgies van Het OM. Alu-kist staat nu vermoedelijk in de garage van ene H. de Jonge te Zeeland. Kortom: de verbouwing van Het Binnenhof kan eindelijk beginnen!