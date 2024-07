Sorry voor de flauwste kop van dit jaar maar Dick Schoof, de premier van alle Nederlanders, moet weg uit het Torentje. Dat zeggen wij niet, maar dat zegt de gemeente Den Haag die vanwege de brandveiligheid de vergunning niet verlengt. Dat levert een praktisch probleem op, omdat op de beoogde vervangingslocatie de IT niet veilig genoeg is. Toen Dick Schoof nog NCTV was hadden we gewoon mensen in dienst die onze staatsgeheimen doorstuurden naar Marokko, maar dat kan binnenkort dus ook door een paar handige hack0rs. Hoewel, 'moet' weg... "Het ministerie van Algemene Zaken en het Rijksvastgoedbedrijf krijgen vier weken de tijd om het besluit uit te voeren. Daarna volgt een boete van 100.000 euro per week, tot een maximum van een miljoen euro." Hoe zat dat ook alweer met Ter Apel?