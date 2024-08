Ha ha ha ja lekker flauwe kop weer na 'DICK SCHOOF WEG UIT TORENTJE' maar ook de last men standing van Dick Schoof moeten weg van het Binnenhof. Burgemeester Jan van Gazanen van Den Haag is er klaar mee. Nederland is een middelgrote Duitse holding en het Binnenhof is een Baustelle op de Autobahn. Duurt veel, kost duur. "In het Torentje zijn speciale beveiligde verbindingen en IT-voorzieningen voor deze vertrouwelijke informatie, die zijn niet makkelijk mee te verhuizen. Deze ambtenaren zouden dan tot voorjaar van 2025 op het Binnenhof blijven, was het idee. Maar daar gaat de gemeente Den Haag dus niet in mee, blijkt nu. Die belangen rond staatsgeheimen zijn 'zwaarwegend’, erkent Van Zanen. 'Maar die redenen hadden de afgelopen jaren ook grond moeten zijn om alles op alles te zetten om de termijnen die bekend waren te halen. Het is jammer dat dit niet gelukt is, maar de rek is eruit'. Brandveiligheid weegt zwaarder, vindt hij." Uiterlijk 31 augustus verhuist Schoof naar een ministerietoren aan de Turfmarkt, uiterlijk 18 september moeten alle ambtenaren weg zijn. Maar dan is dat Binnenhof mooi wel ergens in 2024 2026 2028 2030 klaar!