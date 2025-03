Chips. Nootjes. Bier. Voor een heerlijk tweeminutendebat over de Bodemloze Put Met Een Belachelijke Website die Binnenhof Heet. Voorheen mocht Hugo de Jonge vertellen waarom het allemaal zo lang moet duren en waarom het 1 tot 2 MILJARD euro gaat kosten, nu mag Mona Keijzer uitleggen waarom het allemaal zo lang duurt en waarom het uiteindelijk 3 tot 4 miljard gaat kosten. Pijnklijk alsook raak puntje van de PVV. In Parijs hadden de Frambozen VIJF jaar tijd en 700 miljoen nodig om de volledig verwoeste Notre Dame te herbouwen (Volkskrant), hier in Nederland KUNNEN WE HELEMAAL niks en duurt het tot 2035 (schatting) als Schoof III eindelijk weer in het Torentje mag gaan zitten.