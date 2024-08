Arme Dick Schoof, de premier die niet voelt als een premier. Is het niet een partijleider van de coalitie die aan zijn stoelpoten zaagt, dan is het wel de gemeente die hem uit zijn kantoor dwingt. In plaats van met de vuist op tafel slaan en zeggen dat hij verdomme de premier is en zich niet laat piepelen door een stel wethoudertjes, voert minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de strijd voor hem. Het kabinet wil dat torentje en het ministerie van Algmene Zaken namelijk helemaal niet onbemand laten. Het stikt er namelijk van de vaten babybloed geheime deepstatetunnels sekskelders BELANGRIJKE COMPUTERS.

Juist. "Keijzer wil dat de ambtenaren er blijven tot het voorjaar van 2025, omdat ze bij de computers met staatsgeheimen moeten kunnen. Het blijkt nog niet gelukt om die computers aan te sluiten op een tijdelijke locatie." Nou weten we niet precies om wat voor computers het gaat, maar dat ze die blijkbaar niet fatsoenlijk kunnen verhuizen zonder dat alle staatsgeheimpjes ineens foetsie zijn is natuurlijk wel heel typisch. Mona heeft de burgemeester nu opnieuw om uitstel gevraagd, maar als dat uitstel niet wordt verleend kost de logistieke onbekwaamheid van het kabinet ons na 31 augustus 100.000 euro per week. LEKKER DAN.