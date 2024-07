Dick, je poging Wilders I als vijfde keus mogelijk te maken is lovenswaardig. Maar als je de natie in collectieve ademnood stort elke keer dat je voor een draaiende camera staat, is het tijd voor een heroverweging. Je bent een Rijkskantoormanager en het lijkt je aan elke politieke intuïtie, discoursbedrevenheid, ideologische eigenheid en sociale souplesse te ontbreken.

Je lijkt simpelweg niet gebouwd voor de arena, je bent ambtelijk patriciaat en daar kan geen mediatraining tegenop. Maar gelukkig vanavond op de NAVO-top in Washington even in een veilige omgeving omringd door gelijkgestemde technocraten. Gaat het lukken je daar wel even voortvarend te gedragen? PLASTERK DID NOTHING WRONG.