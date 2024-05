Move over Hans Wiegel! Vanaf nu is Ronald Plasterk de beste premier die we nooit hebben gehad, want hij trekt zich TERUG als kandidaat voor het premierschap van het kabinet-HoopLefTrots I. "Er zijn de laatste tijd berichten verschenen waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken en die belemmerend zouden werken voor mijn eventuele functioneren als minister-president, ook al zijn ze onjuist. De gedane beschuldigingen zijn in essentie onwaar en voor het overige futiel. Ik ben volledig integer, en was bereid om die integriteit uitputtend te laten toetsen door de formateur en zijn adviseurs. Ik ben niet langer beschikbaar om de leider van het kabinet te worden. Ik dank de vele mensen die vertrouwen in mij hebben uitgesproken. Tenslotte vertrouw ik er op dat dit kabinet er komt, dat goede plannen heeft voor het land." Geertje W. schrijft op Twitter: "Ik heb heel veel respect voor je Ronald. Je verdient dit niet, maar ik begrijp je besluit. Je zou wat mij betreft een uitstekende MP zijn geweest." Maar ja. Wie nu dan? Uw kandidaat in de comments graag!

Update - Ook Lientje reageert. "Ronald Plasterk trekt zich terug als kandidaat voor premierschap. Erg jammer! Ik wens Ronald sterkte en vind het verschrikkelijk dat hij zonder proces of uitkomsten van onderzoeken als persoon voor het leven is beschadigd."