Weet u nog, zo'n zes morele massapaniekaanvallen geleden, ver voor de Integratie Intifada van november en The Battle of Becker in december, toen iedereen piswoest was om iets wat ze dachten dat Mona Keijzer zei bij BNNVARA, maar eigenlijk zei ze het helemaal niet, maar wilden die mensen het misschien gewoon ontzettend graag horen, omdat het zo heerlijk is, paradoxaal genoeg ook rustgevend, om je ergens ontzettend over op te winden? Bovendien doet Mona Keijzer met links een beetje wat Femke Halsema met rechts doet: stoom uit de oren, waas voor de ogen, briesen maar. Huuu!

Afijn, wie een spoedcursus kwaadaardig interpreteren wil, kan gerust even naar bovenstaand fragment kijken. Als volgt: Mona Keijzer schuift aan om te bepleiten dat we misschien van mensen die naar Nederland migreren kunnen vragen dat ze de taal leren en al te virulente antisemitische neigingen thuislaten. Even later zegt Mona over Islamitische landen: we weten dat Jodenhaat daar onderdeel is van de cultuur, bijna. Let op het woordje: bijna! Antisemitisme is overigens ook (bijna) onderdeel van de Westerse cultuur - hoe verder naar de politieke flanken je gaat, hoe groter de kans dat je het tegenkomt, en laten we vooral de shoah niet vergeten. (Daarom is er überhaupt een staat Israël nodig). Ook in het Christendom was lang sprake van veel Jodenhaat, al lijkt dat op dit specifieke moment in de geschiedenis nagenoeg verdwenen. (Weet u waar het op dit specifieke moment in de geschiedenis helemaal niet verdwenen is? Juist ja. Een en ander is terug te voeren naar koranverzen (meer daarover hier en hier), die zo nu en dan worden aangehaald door bijvoorbeeld een Egyptische minister, en in Saudie-Arabië op school. Toegegeven, uit Saudie-Arabië komen geen vluchtelingen deze kant op, maar als je dit er vanaf jongs af aan ingestampt krijgt, is de enige logische uitkomst Jodenhaat. Een goede leerling is dan een antisemiet)

Terug naar BNNVARA. Sophie (speelt journalistje): "Zegt u nu dat jodenhaat onderdeel is van de islamitische cultuur?" Daarna haalt Grunberg een ontzettende stroman van stal: "U zegt dat antisemitisme puur een probleem is van mensen met een islamitische achtergrond." Even later vervolgt hij: "Eigenlijk zegt u, iedereen die uit een Islamitisch land komt, is al bij voorbaat schuldig (aan antisemitisme)." Zegt ze dus ook niet, in werkelijkheid maakt Keijzer een gecalculeerde risico inschatting, zoals men dat doet met risico’s.

Keijzer zegt daarna, in datzelfde gesprek: "Je kunt nooit groepen over één kam scheren." Weer even later: "Nee, dat is niet zo, het geldt niet voor elke moslim, natuurlijk niet." Daarna: "Nu lijkt het net alsof ik zeg dat iedereen die uit een islamitisch land komt een hekel heeft aan Joden. Dat is niet zo." Is dat op iemand toch zo overgekomen (wellicht omdat Grunberg en Sophie de hele tijd doen alsof het zo is)? Dan biedt ze daar ook nog eens haar excuses voor aan.

Het hele item is een kwaadaardige exercitie in gaslighting, in kijken hoe hard je iemand kan pakken op iets dat ze niet heeft gezegd, en of je haar mogelijk aan het twijfelen kunt brengen over wat ze wel heeft gezegd (en denkt).

Opgeruid door Grunberg en Sophie deden 16 mensen aangifte; het OM veegde die al in juli van tafel. Eerder gaf NRC Keijzer al schoorvoetend gelijk. Nu wil een groep mensen haar alsnog voor de rechter slepen, en kiest ze de vlucht naar voren. Uit de T:

"Nu een groep mensen haar alsnog voor de rechter wil slepen, begint de BBB-vicepremier zelf ook een zaak waarin ze hoopt dat haar naam gezuiverd wordt, vertelt ze in gesprek met De Telegraaf: 'Antisemitisme is een reëel probleem. Daar moet je ook wat over kunnen zeggen in een maatschappelijk debat.'"

"Daarom wil ze ten eerste in die zaak gehoord worden en als belanghebbende aangemerkt worden. Daarnaast dient ze een eigen bezwaar in tegen de seponering van het OM. 'Zodat ik kan uitleggen waarom hier geen sprake is van strafbare groepsbelediging. Ik heb mij gebaseerd op feiten en cijfers. Feiten kunnen nooit strafbaar zijn.'"

"Het feit dat dit jou wel neerzet als iemand die zich strafbaar heeft gemaakt aan groepsbelediging, daar vind ik wel wat van. Ik word weliswaar niet vervolgd, maar het raakt mijn integriteit, het smoort ook het maatschappelijke debat. Daarmee doet het ook de vrijheid van meningsuiting geweld aan."