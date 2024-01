We weten dat de asielkosten al jaren chronisch onderschat worden, maar het demissionaire clubje van Rutte noteert op de valreep nog een nieuw record. Het jaar is net 29 dagen bezig en de eerste budgetverhoging van 600 miljoen euro is al binnen. Dat komt nog bovenop de ruim 4 miljard euro die voor dit jaar al was uitgetrokken voor de asielcrisis. Het geld is nodig voor extra (nood)opvangplekken, zodat het COA meer Van der Valk-hotels kan afhuren en Ter Apel onder de tweeduizend bezoekers blijft. Deze kapitaalinjectie moet voorlopig genoeg zijn, maar een woordvoerder van het ministerie van Justitie meldt nu al bij de NOS "dat bij de behandeling van de Voorjaarsnota kan blijken dat er misschien nog meer geld bij moet". En als ze dat nu al zeggen, weet u zeker dat dit niet de laatste schep geld is die ze in deze bodemloze put kieperen. Het prijskaartje van de asielcrisis groeit al vroeg dit jaar en dan hebben we nog elf maanden vol +900-berichten te gaan. Benieuwd wanneer het formatieclubje dat "alles wat geld kost wegstemt" deze put eens komt dempen.