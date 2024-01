Vol is vol en dat geldt volgens de rechtbank in Groningen zeker voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Westerwolde kreeg zojuist in haar kort geding volkomen gelijk van de rechter en dat betekent dat het aanmeldcentrum voortaan niet meer dan 2.000 asielzoekers mag opvangen. Dat is inderdaad tevens het aantal dat door het COA al was afgesproken met de gemeente, maar blijkbaar is het een onbetrouwbaar opvangclubje en verblijven er in de praktijk meestal fors meer toekomstige Nederlanders in het centrum. Dat resulteert volgens Westerwolde in meer overlast, iets wat het COA ontkende, maar niet kon bewijzen. Momenteel zitten er zo'n 2.100 binnenstromers en moet Van den Burg dus voor honderd gasten een nieuw plekje vinden. En rap een beetje. Over vier weken moet het COA voor iedere dag dat de Ter Apel-opvang de 2.000 bewoners overschrijdt 15.000 euro lappen met een max van 1,5 miljoen piek, dus de nood lijkt hoog. Aan de andere kant, op het miljardenbonnetje van onze asielcrisis valt een extra 1,5 miljoen euro extra echt niet meer op.

UPDATE: En de Eerste Kamer neemt dankzij de VVD de spreidingswet aan.

UPDATE: Lol. Bij de verkiezingen compleet weggevaagde 50PLUS stemde tegen spreidingswet wegens "signaal van de verkiezingen". Het eenzame Eerste Kamerlid heeft de illusie dat hij komend jaar doorslaggevend gaat zijn. Tuurlijk Martin...