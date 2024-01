De gemeenteraad van Westland wil niet meewerken aan de spreidingswet die ervoor zorgt dat niet meewerkende gemeenten verplicht kunnen worden om asielzoekers op te vangen. En wie staat er bovenop de barricades om deze opstand aan te voeren? De lokale VVD! "We kunnen niet eens onze eigen jongeren, ouderen en arbeidsmigranten huisvesten. En dan moeten we nu wel 700 asielzoekers plaatsen. Dat valt aan de gewone burger gewoon niet uit te leggen." Klare taal van de plaatselijke VVD-fractievoorzitter, maar dat is dus dezelfde VVD die in de Eerste Kamer voor de spreidingswet stemde en zo de maatregel aan de benodigde meerderheid hielp, maar eveneens dezelfde VVD die in de Tweede Kamer nog tegen deze door een VVD-staatssecretaris ingediende dwangwet stemde. De VVD die dus voor de verplichte verspreiding van asielzoekers stemde, maar ook heel VVD-boos wordt als asielzoekers verplicht verspreid worden. En dat allemaal onder leiding van een VVD-vrouw die zelf ook niet meer weet wat haar VVD-standpunten zijn en daardoor een vrije VVD-val in de peilingen maakt. Logisch, want de VVD weet inmiddels van voren niet meer waar ze van achteren op stemmen. Wil de echte VVD nu opstaan?