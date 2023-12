Al die jaren training komen dan toch nog van pas. Al die gemaakte meters, die zorgvuldige uitgemeten krommingen, happy little accidents, nauwkeurig geplaatste haren en meticuleus vormgegeven aderen die uw ijskoude kunstwerken naar een hoger niveau tilden, vinden plots een doel. Nu is er een wedstrijd waar u deze opgedane creatieve kennis in kwijt kunt. Winter na winter tekende u tampeloerissen in de verse sneeuw en nu is er eindelijk iemand die op het resultaat van deze ijskoude kunstsessies zit te wachten. Nathalie van Dijk zoekt deze maand de mooiste sneeuwsnikkels en zit vol verwachting op dickpics van uw sneeuwcreaties te wachten. Nou ja, alleen als u een vrouwmensch bent, want mannen zijn uitgesloten van deelname omdat ze een levensecht voorbeeld op zak hebben. Keiharde discriminatie in de belangrijkste verkiezing van het jaar! Schandalig natuurlijk, maar gelukkig kunt u altijd nog insturen onder de naam van uw vriendin/zus/moeder. Fijne wedstrijd!