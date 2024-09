We onderbreken het StamCafé voor een treurig bericht: Nederland heeft een extravagante rover minder. Peter Klashorst (Santpoort, 1957) is gestopt met schilderen. Eigenlijk is-ie gestopt met alles doen: new wave basgitaar slappen, workshops geven, totaal ontregelen in de raarste / gaarste oorden, naaktschilderen, opgepakt worden, zuipen, neuken, kinderen maken bij Afrikaanse vrouwen, politiek bedrijven, nog meer schilderen, schilderijen verkopen, portretten maken, rondtrekken, reizen, seksavonturier zijn, een WAARGEBEURDE PLAAT VAN MÁXIMA maken en lijden aan eigenlijk alles: kanker, tbc en vooral aids. In de jaren 80 was Klashorst een van de aanvoerders van de ruige Amsterdamse kunstenaarskliek, met onder anderen kunstenaar Rob Scholte, schrijver Joost Zwagerman (dood), fotograaf Paul Blanca (dood) en dichter Koos Dalstra, allen mogelijk wel of mogelijk niet geportreteerd in Zwagermans sleutelroman Gimmick! Enfin, via Arthur zagen we al dat het slecht ging, en bij Klashorst z'n goede vriend en uitgever Jaap Holtzapffel zien we dat-ie is overleden. Iedereen gaat maar dood. Dat was godverdomme een leven hey.