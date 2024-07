Of gewoon ORDINAIR??

CULTUURNIEUWS. Een dronken troela in Florence is bovenop het zestiende-eeuwse standbeeld 'Perseus met het hoofd van Poseidon' geklommen om er vervolgens unspeakable acts mee uit te beelden. Uiteraard hebben de sociaaaale meeedia snel hun oordeel klaar. Schandalig, sloerie, land uitzetten. Maar heeft deze dame niet onbewust iets heel anders neergezet? Een stukje performance art dat het werk van Cellini vijfhonderd jaar na dato naar een hoger niveau tilt?

Kunstcriticus, opiniemaker en politicus Vittorio Sgarbi denkt zowaar een dubbele laag in het dronken gedrag te herkennen. De daad bekrachtigt volgens Sgarbi de bedoelingen van Cellini. Perseus, versloeg Medusa en bracht haar hoofd naar Polydektes en vond bovendien het discuswerpen uit. Een machtig krijger en atleet, toonbeeld van testosteron en mannelijk schoon. "Een liefdevol eerbetoon. Geen enkele echte man kan concurreren met Cellini's Perseus", aldus Sgarbi. De vrouw kan in haar dronken waas de oerneiging om zich over te geven aan Perseus niet onderdrukken.

Dus, zegt u het maar. Del of performancekunstenaar? En: welk kunstwerk zou u willen bespringen?