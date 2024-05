Jaaa gaan we toch allemaal even kijken wat er op dat briefje van Gidi Markuszower met heel groot PVV 2024 05 02 (oftewel 2 mei 2024) erop staat! Want een finaleweek is immers alleen een finaleweek als we allemaal gezellig mee kunnen puzzelen, of dat nou geregisseerd is of niet. Inhoudelijk is het allemaal niet verbazingwekkend. Uitgeschreven versie voor iedereen die vanwege het enorme eigen risico in de zorg nog geen nieuwe bril kan betalen hieronder.

UPDATE VOOR DE NOS: PM betekent 'pro memorie'