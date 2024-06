Zorgelijke demografische ontwikkeling in Trouw met een de PVV-huiscourant zo kenmerkende alarmistische kop: Immigratie speelt een rol bij dalende taalvaardigheid. "De leesvaardigheid van Nederlandse scholieren daalt en dat is ook een gevolg van de veranderende bevolkingssamenstelling (-) Ongeveer 9 procent van de afname in leesvaardigheid wordt verklaard door het toegenomen aandeel leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt." Doorgaans krijgen het vak Begrijpend lezen en de smartphone de schuld maar p(vv)rofessor Maarten Wolbers zegt nu: "Die zorg is heel legitiem, maar daarmee vergeten we dat ook demografische ontwikkelingen van invloed kunnen zijn." En waar dat in 2003 nog voor 4 procent van de vijftienjarigen gold, sprak in 2022 zo’n 13 procent thuis geen Nederlands. Een serieus geval van omlezing dus. Tijd voor een hoorzitting!