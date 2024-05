Jahaa lieve mensen, fijn dat u kijkt naar de FINALEWEEK VAN DE FORMATIE op 6 mei, toch altijd een beladen dag in de Nederlandse politiek. Het is namelijk de verjaardag van Frans Timmermans. Maakt u kennis met onze sympathieke kandidaten! Dit is Geert uit Venlo, Geert wat is je hobby? Twitteren. En dan is hier Dilan uit Amsterdam, die in eerste ronde geen enkele vraag goed had en toch opeens als eerste aan de finale mag beginnen! Naast haar staat Pieter uit Enschede die, en dat moeten we misschien uitleggen voor mensen die nog nooit FORMATIE FINALEWEEK hebben gekeken, nog tot het einde van het spel de pensioenbom mag inzetten! En als laatste Caroline uit Deventer! Caroline vindt het vooral heel erg leuk om mee te doen, welkom Caroline!

En Gaston, wat zijn de prijzen? Nou Hans, dat zal ik je vertellen, we hebben een staatssecretariaat Dierenleed voor Dion Graus, een plekje in de Raad van State voor Gom van Strien en een ministerpost voor Ronald Plasterk, 130 kilometerbordjes langs de snelweg voor de mensen, de speciale bonusprijs is een streng migratiebeleid, alle stikstofregels de prullenbak in en iedere dag mooi weer! Voor de verliezers is er een poedelprijs beschikbaar: vijf weken lang formeren met GroenLinks-PvdA voor een kabinet-Timmerfrans I. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om die ene schitterende hoofdprijs waar alle kandidaten van dromen: nieuwe verkiezingen!

Wat zei je Gaston, een nieuw kabinet?

Je hebt me wel gehoord, Hans.

UPDATE 11u54: Er is weer: een foto