achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Nieuwe incidenten bij Stek Oost, tijdelijk extra beveiliging ingezet, wethouders 'begrijpen impact'

Van 50% naar 30% statushouders maar toch opnieuw incidenten, en de sluiting per april 2028 is nog ver weg

WAT??? Syrische asielzoekers kijken geen Zembla? Na eerdere (groeps)verkrachtingen, geweldpleging, bloed op de muren en drugshandel is het ondanks 20% minder statushouders opnieuw dusdanig misgegaan dat er extra beveiliging geplaatst moest worden. AT5 schrijft: 

"Bij wooncomplex Stek Oost, waar jongeren samenwonen met statushouders, zijn recentelijk opnieuw incidenten geweest. Hierom is tijdelijk extra beveiliging ingezet, schrijven wethouders Pels en Groot Wassink in een brief aan de raad. Het ging om overlast door verward gedrag van twee bewoners, een statushouder en een starter. Daarbij was er agressie richting medebewoners en beheerders. (...) De wethouders schrijven zich goed te kunnen voorstellen dat ook de recente incidenten impact hebben op de bewoners en hun gevoel van veiligheid. Er is contact met diegenen die direct zijn geraakt door de overlast. Ook zijn partijen als de GGD, politie en GGZ ingezet om te zoeken naar oplossingen en is de locatie dus tijdelijk extra beveiligd."

Wat moet dat toch een gedragen gevoel geven terwijl Mohammed en z'n neven je met een keukenmes op de keel verkrachten: de wethouders kunnen zich goed voorstellen dat dit een impact heeft op je gevoel van veiligheid. En zoals wethouder Grootwassink zegt over zijn weigering het woonproject te beëindigen: "Helaas is het volledig uitsluiten van risico’s niet mogelijk (...) omdat incidenten helaas overal in de stad kunnen voorkomen."" Helder!

Jelle woonde zelf op Stek Oost, deelt ervaring

Analyse Zembla-docu

Tags: Stek Oost, beveiliging, gemeente Amsterdam
@Spartacus | 17-02-26 | 09:30 | 293 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.