WAT??? Syrische asielzoekers kijken geen Zembla? Na eerdere (groeps)verkrachtingen, geweldpleging, bloed op de muren en drugshandel is het ondanks 20% minder statushouders opnieuw dusdanig misgegaan dat er extra beveiliging geplaatst moest worden. AT5 schrijft:

"Bij wooncomplex Stek Oost, waar jongeren samenwonen met statushouders, zijn recentelijk opnieuw incidenten geweest. Hierom is tijdelijk extra beveiliging ingezet, schrijven wethouders Pels en Groot Wassink in een brief aan de raad. Het ging om overlast door verward gedrag van twee bewoners, een statushouder en een starter. Daarbij was er agressie richting medebewoners en beheerders. (...) De wethouders schrijven zich goed te kunnen voorstellen dat ook de recente incidenten impact hebben op de bewoners en hun gevoel van veiligheid. Er is contact met diegenen die direct zijn geraakt door de overlast. Ook zijn partijen als de GGD, politie en GGZ ingezet om te zoeken naar oplossingen en is de locatie dus tijdelijk extra beveiligd."

Wat moet dat toch een gedragen gevoel geven terwijl Mohammed en z'n neven je met een keukenmes op de keel verkrachten: de wethouders kunnen zich goed voorstellen dat dit een impact heeft op je gevoel van veiligheid. En zoals wethouder Grootwassink zegt over zijn weigering het woonproject te beëindigen: "Helaas is het volledig uitsluiten van risico’s niet mogelijk (...) omdat incidenten helaas overal in de stad kunnen voorkomen."" Helder!