Bassiehof – Wat Amsterdam (Stek Oost) en Lochem (1000 euro) bindt is burgerhaat
Gelukkig zit er een asielnoodrem in het coalitieakkoord
De Amsterdamse gemeenteraad kan dus nóg dieper onder het morele NAP zakken dan gedacht. Tijdens het debat afgelopen woensdag over het geweld, de aanrandingen en verkrachtingen in Stek Oost - een huisvestingsproject waar sinds 2018 statushouders en starters “””samenwonen””” - ontstaat plots een melige sfeer. VOLT-fractievoorzitter Juliet Broersen trapt af met een opmerking over piemels waarop BIJ1-afsplitser Carla Kabamba begint over ‘mensen van piemel’, waarna zelfs voorzitter van vagijn Femke Halsema haar lachen met moeite kan inhouden. Het zijn ontluisterende beelden, de slachtoffers zullen er geen plezier aan hebben beleefd.
Een dag eerder in Lochem maakt wethouder Michiel Rijsberman (D66) bekend dat de omwonenden van een nieuw AZC een subsidie van 1000 euro krijgen om hun huis te beveiligen tegen de klaarblijkelijk criminele nieuwkomers. Het advies het geld te besteden aan ‘camera’s, verlichting en hang- en sluitwerk’ spreekt boekdelen over de verwachtingen van het gemeentebestuur: inbraken. Benieuwd wat er gebeurt als een inwoner van het Achterhoekse dorp een honkbalknuppel, bus pepperspray en munitie voor zijn jachtgeweer bij de D66-bestuurder declareert.
Uit beide projecten spreekt een intense burgerhaat. In Amsterdam gaat het om een gestoord sociaal experiment dat door verantwoordelijk PvdAGroenLinks-wethouders Zita Pels en Rutger Groot Wassink koste wat het kost wordt doorgezet. Die laatste zei zelfs dat hij geen moeite zou hebben met een motie van wantrouwen: “I’ll wear it as a badge of honour”, voegde hij de gemeenteraad toe. Anders dan wat kleine rechtse fracties beschikt de Stopera niet over een krachtige oppositie, laat staan een dualistische traditie, dus het bleef woensdag bij glas, plas en dezelfde teringzooi die het al was.
Lochem gaat op zijn beurt gebukt onder impotente bestuurders die niet tegen het COA durven opstaan. In plaats van de eigen burger in bescherming te nemen, maken ze deze verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. In beide gevallen plaatsen bestuurders de belangen van hun ideologie en de asielopvang boven het welzijn van de eigen inwoners.
Het is te hopen dat aanstaande woensdag tijdens het debat over zijn Regeringsverklaring iemand minister-president Rob Jetten wijst op pagina 36 van zijn coalitieakkoord. Daar staat:
“Wanneer het aantal mensen dat een asielaanvraag doet in korte tijd fors stijgt, daarop niet kon worden geanticipeerd en de asielketen bezwijkt onder de instroom, nemen we aanvullende instroombeperkende maatregelen. Daaronder mogelijk een tijdelijke noodstop op de nareis van subsidiair beschermden.”
In Amsterdam worden starters verkracht door statushouders, in Lochem burgers verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen veiligheid terwijl de gemeente moedwillig criminele asielzoekers huisvest. De conclusie is helder: de asielketen IS bezweken onder de instroom. Een ruk aan de immigratienoodrem ligt in de rede.
Hopelijk zal één fractievoorzitter woensdag echter zwijgen en dat is kersvers BBB-leider Henk Vermeer. Hij heeft de komende tijd namelijk maar één taak: zorgen dat zijn fractie in de Eerste Kamer niet uiteenvalt zodat ze vóór de Asielnoodmaatregelenwet en de Wet Invoering Tweestatusstelsel van Marjolein Faber (PVV) stemt. Zonder hen is een meerderheid voor die wetten verkeken; BBB zal moeten leveren.
De gebeurtenissen in Amsterdam en Lochem zijn geen incidenten maar waarschuwingen. Zonder die Faber-wetten gaat het voor de boeren en burgers in Nederland alleen maar erger worden.
