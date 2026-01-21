achtergrond

Lieuwma en Merijn over Das Woonexperiment statushouders/studenten Stek Oost, inclusief (groeps)verkrachtingen en steekpartijen

Een plan dat zó goed uitpakte dat het wel door Amsterdamse vrouwen verzonnen moet zijn

125 studenten + 125 statushouders in een gezamenlijke 'wooncommunity' ontaardde na twee keer met je ogen knipperen in (groeps)verkrachtingen, steekpartijen en drugshandel. "1 + 1 = 3", heet dat in girl math. Al in 2019 waren er geruchten van groepsverkrachting en meerdere meldingen van aanranding en verkrachting door ene Mohammed R. A. Maar ondanks meerdere noodkreten van de wooncorporatie eiste de gemeente dat het project gewoon doorging, zij het met vanaf 2024 30% ipv 50% statushouders. En in die configuratie dobbert het experiment per gemeentelijk decreet gewoon verder tot april 2028. Kortom, geen gebrek aan opmerkelijkheden in deze "silent disco van consequentieloos idealisme" waar 's lands soevereinste theaterdocent Michiel Lieuwma en retorische sluipschutter Merijn Nijhuis het (alweer) eens goed over hebben.

De docu

Oprecht benieuwd: droeg deze studente altijd al een hoofddoek, of besloot ze hier later toe uit zelfbescherming?

Tags: Michiel Lieuwma, Merijn Nijhuis, Stek Oost
@Spartacus | 21-01-26 | 20:00 | 76 reacties

Reaguursels

