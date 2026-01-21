Lieuwma en Merijn over Das Woonexperiment statushouders/studenten Stek Oost, inclusief (groeps)verkrachtingen en steekpartijen
Een plan dat zó goed uitpakte dat het wel door Amsterdamse vrouwen verzonnen moet zijn
125 studenten + 125 statushouders in een gezamenlijke 'wooncommunity' ontaardde na twee keer met je ogen knipperen in (groeps)verkrachtingen, steekpartijen en drugshandel. "1 + 1 = 3", heet dat in girl math. Al in 2019 waren er geruchten van groepsverkrachting en meerdere meldingen van aanranding en verkrachting door ene Mohammed R. A. Maar ondanks meerdere noodkreten van de wooncorporatie eiste de gemeente dat het project gewoon doorging, zij het met vanaf 2024 30% ipv 50% statushouders. En in die configuratie dobbert het experiment per gemeentelijk decreet gewoon verder tot april 2028. Kortom, geen gebrek aan opmerkelijkheden in deze "silent disco van consequentieloos idealisme" waar 's lands soevereinste theaterdocent Michiel Lieuwma en retorische sluipschutter Merijn Nijhuis het (alweer) eens goed over hebben.
De docu
Oprecht benieuwd: droeg deze studente altijd al een hoofddoek, of besloot ze hier later toe uit zelfbescherming?
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
De Stemwijzer van Andrea en Michiel
Je mag overal op stemmen maar het hoeft niet
Vrouw eist de dag op, fileert het Wij Eisen De Nacht Op-discours
Je zou het soms bijna vergeten dat vrouwen dit kunnen
Vrouw legt intersectionele hel uit
Kunnen vrouwen dat??
Goede tv is TERUG. Michiel en clown Salomé bespreken Forum Inside-fragment over Salomé
Wat gebeurt hier voor een zeldzaam schoons
Vliegende Panter Remko Vrijdag stort neer
MAYDAY MAYDAY, LOSING ALTITUDE
Wegkijkertje! Sander Schimmelpenninck nader beschouwd
Toch een van 's lands voornaamste exportproducten
Michiel Lieuwma en Jelle van Baardewijk over Joker (2019)
Actueel? Geenszins, maar dat is nou net het leuke van dit format