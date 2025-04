Afgelopen maand ging Salomé Mooij viral met een filmpje voor cultuurfonds. In het filmpje beschrijft ze haar onderzoek naar clownerie. 'Het lijkt wel Jiskefet,' schreven mensen in de comments. Zelfs Thierry Baudet besteedde er aandacht aan in zijn wekelijkse talkshow. In deze… pic.twitter.com/MaT1QnPG0N

Sommige video's hebben alles: Forum Inside met een volledig bezette kampioenentafel, aandoenlijke beroepsclown Salomé Mooij die subsidie krijgt om 'vanuit haar clown op zoek te gaan naar haar struikel' en Lieuwma in streng-therapeutische topvorm. Het leukste van allemaal is misschien nog wel dat de gehele Forum-tafel Salomé eigenlijk oprecht wel leuk vindt, zelfs Tom Zwitser neemt het uiteindelijk voor haar op.

En dit doen we dus nooit, maar we zetten de trailer bovenaan in plaats van de onderstaande gehele video. Waarom? Omdat de trailer het segment toont waarin Michiel opschakelt naar een voor zijn doen confronterende toon, en dat tegenover een oude vriendin die hij een aantal jaar niet gesproken had, totdat zij de kwestie in zijn show wilde bespreken - omdat ze een medestander in hem dacht te weten.

Nadat je de trailer hebt gezien zit je de hele video dus eigenlijk met ingehouden adem, omdat het gesprek daarvoor nog zo lang, zo tegemoetkomend is. Enfin, een prachtgesprek over Salomé's clown, haar struikel, of ze haar kunstvorm niet te serieus neemt, niet serieus genoeg neemt, subsidie, 'feminisme', polarisatie en Baudet.