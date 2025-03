Kijk je kan Sander niet leuk vinden, maar je kan hem ook wel leuk vinden, en soms zelfs tegelijk. Maar zou hij nou doorhebben hoezeer hij zélf een Trumpiaans fenomeen is? We zouden zelfs aandurven dat deze Sander nooit had ontstaan als hij vanaf 2016 niet langzaam Trumps decorum zou zijn gaan spiegelen, maar dan in een D66-hesje.