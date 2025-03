Ja daar gebeurde een hoop aan tafel toen Gekortwiekte Panter Remko Vrijdag eind december aanschoof bij Jeroen Pauw. Een komiek die zichzelf vast loopt in het drijfzand van schuldbesef, hervonden maatschappelijke verschilligheid en de uitgang zoekt in een spiegelhal van verlammend zelfbewustzijn waarvan niemand nog weet hoeveel dubbele bodems het heeft. Michiel kende u natuurlijk al, maar Owen Lichtenberg, die u mogelijk al kende van dat uitmuntende tweeluik over Sally Rooney onderstaand, neemt ditmaal echt geen gevangenen.