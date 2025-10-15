De Stemwijzer van Andrea en Michiel
Je mag overal op stemmen maar het hoeft niet
Maar wat moeten we stemmen? Met @ALSpeyerbach 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/XCZl05QxdP— Michiel Lieuwma (@michiellieuwma) October 15, 2025
Niemand weet hoe ze nou precies heet maar voor het gemak noemen we d'r Andrea, bekend van o.a. die duiding van de intersectionele hel waar Virginia Woolf in gesleept is, en hoe vluchtelingenverdragen vervlochten met 'mensenrechten' ons SOCIALE WEEFSEL ontbinden. Kortom, een laagdrempelige stemwijzer over deontologische inversie, dialectisch dubbelspel, teleologische spraakverwarring, Hitler en voetbal.
