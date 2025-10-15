Niemand weet hoe ze nou precies heet maar voor het gemak noemen we d'r Andrea, bekend van o.a. die duiding van de intersectionele hel waar Virginia Woolf in gesleept is, en hoe vluchtelingenverdragen vervlochten met 'mensenrechten' ons SOCIALE WEEFSEL ontbinden. Kortom, een laagdrempelige stemwijzer over deontologische inversie, dialectisch dubbelspel, teleologische spraakverwarring, Hitler en voetbal.